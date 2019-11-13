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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 9. hafta maçları yarın başlayacak.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 9. hafta maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 9. hafta maçları, 14-16 Kasım tarihlerinde oynanacak.

H Grubu'nda bulunan Türkiye, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda İzlanda'yı ağırlayacak.

Elemelerin 9. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

A Grubu

22.45 İngiltere-Karadağ

22.45 Çekya-Kosova

B Grubu

22.45 Sırbistan-Lüksemburg

22.45 Portekiz-Litvanya

H Grubu

20.00 Türkiye-İzlanda

22.45 Fransa-Moldova

22.45 Arnavutluk-Andorra

Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:38 Kaynak: AA
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