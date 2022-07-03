Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu - Son Dakika
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Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu

03.07.2022 12:25

Ağrı'da futbol sahalarında görülmeyen bir olay yaşandı. Maçın 10. dakikasında düdüğünü çalıp oyunu durduran orta hakem, futbolcuların meraklı bakışları arasında müsabakada yan hakem olarak görev yapan kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu. Kadın hakem evlilik teklifine "evet" derken, ikilinin sevgili oldukları öğrenildi.

Hakem Recep Gündüz, üniversite yıllarında yeşil sahada tanıştığı yardımcı hakem Ayşe Polat'a, yönettikleri futbol müsabakasında sürpriz yaptı. Hakem Gündüz, kız arkadaşı Polat'ın da kendisiyle U-14 Ligi Ağrı Vefa Spor-Ağrı İdmanyurdu Spor final müsabakasında görev alacağını öğrenmesinin ardından evlilik teklifi için pankart hazırlayıp çiçek ve yüzük aldı.

10. DAKİKADA İLGİNÇ ANLAR

Konuyu anlattığı il hakem kurulu ve her iki takımın hocasından da tam destek alan Gündüz, başlama vuruşuyla maçı başlattı. Gündüz'ün, senaryo gereği maçın 10. dakikasında bir pozisyona itiraz eden hocanın yanına doğru koşup geldiği sırada, yedek kulübesinden gelen futbolcular ellerinde "Benimle evlenir misin Ayşem" yazılı pankartla yardımcı hakem Polat'ın yanına geldi.

Hakem, maçın 10. dakikasında oyunu durdurup çizgi kenarındaki kadın hakeme evlenme teklif etti

DİZ ÇÖKÜP YÜZÜĞÜ UZATTI

Gündüz, yeşil sahada önünde diz çöküp yüzük verdiği Polat'a, "Bir ömür benimle aynı yastığa baş koyar mısın?" diyerek evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan Polat, Gündüz'ün evlilik teklifine "evet" yanıtını verdi. Çifti, hem futbolcular hem de taraftarlar uzun süre alkışladı. Daha sonra yeniden devam eden maçı 4-1 kazanan Ağrı İdmanyurdu Spor, Ağrı U-14 Ligi'nin şampiyonu oldu. Orta hakem Recep Gündüz, gazetecilere, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Hakem, maçın 10. dakikasında oyunu durdurup çizgi kenarındaki kadın hakeme evlenme teklif etti

"4 YIL ÖNCE YEŞİL SAHALARDA TANIŞTIK"

Bu maçın çok farklı anlamlar taşıdığını dile getiren Gündüz, şöyle konuştu: "Ayşe ile 4 yıl önce yeşil sahalarda tanıştık. Bugün yeşil sahalarda bunu ebedi mutluluğa bağlamak için sürpriz bir etkinlik yaptık. Sürpriz evlenme teklifinden, maçta görevli saha komiseri, il hakem kurulu başkanı ve her iki takım hocalarının haberi vardı. Sadece kız arkadaşım Ayşe'nin haberi yoktu. Böyle bir etkinlik yapmayı uygun gördük. Evlenme teklifi yaptım ve kendisi de kabul etti. O an nabzım zaten yüksekti. Kız arkadaşım sürprizi görünce çok şaşırdı ve ben de afalladım ama güzeldi. Sonuç olarak kabul etti."

Hakem, maçın 10. dakikasında oyunu durdurup çizgi kenarındaki kadın hakeme evlenme teklif etti

"KART VERMEYE GELDİĞİNİ ZANETTİM"

Ayşe Polat ise 4 yıl önce üniversite birinci sınıf öğrencisiyken bir futbol müsabakasında Recep Gündüz'ün yardımcı hakemi olduğunu anlattı. Sürpriz bir evlilik teklifini maçta beklemediğini belirten Polat, "Aşırı bir heyecan vardı ve bunu maça yansıtmaktan korktum. Çok şükür maç sakin bir şekilde bitti. Arkama döndüğümde pankartı gördüm ama ilkinde okuyamadım. İkinci defa baktığımda okuyabildim. Hoca bana doğru geldiğinde yakınımda bulunan takım hocasına kart verir diye zannediyordum. Meğer evlenme teklifine geliyormuş." dedi.

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Hakemin evlilik teklifi final maçına damga vurdu Hakemin evlilik teklifi final maçına damga vurdu Ağrı'da futbol hakemi, beraber görev aldıkları maçta kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı Ağrı'da futbol hakemi, beraber görev aldıkları maçta kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı
Kaynak: AA

Recep Gündüz, Futbol, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu - Son Dakika
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