Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

39 dakika önce

Stat: Yeni EskişehirHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serdar Diyadin, Selahattin AltayEskişehirspor: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Erdal Akdarı, Berkay Dabanlı, Milinkovic, Issah (Dk. 88 Furgan Polat), Sekidika, Mehmet Feyzi Yıldırım, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Emre Güral), Sissoko (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serdar Diyadin, Selahattin Altay

Eskişehirspor: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Erdal Akdarı, Berkay Dabanlı, Milinkovic, Issah (Dk. 88 Furgan Polat), Sekidika, Mehmet Feyzi Yıldırım, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Emre Güral), Sissoko (Dk. 77 Kıvanç Karakaş), Mehmet Özcan

Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz (Dk. 90+1 Seddar Karaman), Recep Niyaz (Dk. 84 Burak Altıparmak), Burak Çalık (Dk. 72 Kehinde), Furkan Şeker, Gökhan Süzen, Abdülkerim Bardakcı, Mbamba

Goller: Dk. 17 Sekidika (Eskişehirspor), Dk. 39 Mehmet Akyüz (Abalı Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Abdülkerim Bardakcı (Abalı Denizlispor), Dk. 45+2 Sissoko, Dk. 46 Milinkovic, Dk. 84 Berkay Dabanlı, Dk. 90+3 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor)

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Eskişehirspor, sahasında Abalı Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:22 Kaynak: AA

Hakan Aslantaş, Serdar Diyadin, Bora Füzesi, Berkay Dabanlı, Spor
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