Futbol: Spor Toto 1. Lig
39 dakika önce
Stat: Yeni EskişehirHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serdar Diyadin, Selahattin AltayEskişehirspor: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Erdal Akdarı, Berkay Dabanlı, Milinkovic, Issah (Dk. 88 Furgan Polat), Sekidika, Mehmet Feyzi Yıldırım, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Emre Güral), Sissoko (Dk.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Tugay Kaan
Numanoğlu, Serdar Diyadin
, Selahattin Altay Eskişehirspor
: Melih Ağa, Hakan Aslantaş
, Erdal Akdarı, Berkay Dabanlı
, Milinkovic, Issah (Dk. 88 Furgan Polat), Sekidika, Mehmet Feyzi Yıldırım, İbrahim Halil
Öner (Dk. 46 Emre Güral
), Sissoko (Dk. 77 Kıvanç Karakaş
), Mehmet Özcan
Abalı Denizlispor
: Stackhowiak, Alperen Babacan, Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz
(Dk. 90+1 Seddar Karaman
), Recep Niyaz
(Dk. 84 Burak Altıparmak
), Burak Çalık
(Dk. 72 Kehinde), Furkan Şeker
, Gökhan Süzen
, Abdülkerim Bardakcı
, Mbamba
Goller: Dk. 17 Sekidika (Eskişehirspor), Dk. 39 Mehmet Akyüz (Abalı Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Abdülkerim Bardakcı (Abalı Denizlispor), Dk. 45+2 Sissoko, Dk. 46 Milinkovic, Dk. 84 Berkay Dabanlı, Dk. 90+3 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor)
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Eskişehirspor, sahasında Abalı Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:22 Kaynak: AA
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