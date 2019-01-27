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Futbol: Spor Toto Süper Lig

58 dakika önce

Stat: Çaykur DidiHakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, İbrahim BozbeyÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Saadane, Abarhoun, Mehmet Uslu (Dk. 46 Melnjak), Abdullah Durak (Dk. 46 Nakoulma), Petrucci, Chahechouhe (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Saadane, Abarhoun, Mehmet Uslu (Dk. 46 Melnjak), Abdullah Durak (Dk. 46 Nakoulma), Petrucci, Chahechouhe (Dk. 81 Awaziem), Umar, Samudio, Muric

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Cocalic, Güray Vural, Serginho, Sissoko, Regattin (Dk. 60 Vrsajevic), Manu (Dk. 51 Rotman), Josue (Dk. 75 Onur Ayık), Cikalleshi

Goller: Dk. 15 Cocalic (Akhisarspor), Dk. 70 Melnjak, Dk. 72 Muric, Dk. 82 Nakoulma (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk.19 Cocalic (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Abarhoun, Dk. 77 Samudio (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Caner Osmanpaşa (Akhisarspor)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Akhisarspor'u 3-1 yenerek ligde bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazandı.

49. dakikada maçın hakemi Suat Arslanboğa, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ı yoğun itirazları nedeniyle tribüne gönderdi.

58. dakikada kazanılan kornerde Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında Muric topa kafayı vurdu. Kaleci Fatih Öztürk son anda parmaklarının ucuyla topu çeldi.

67. dakikada Muric'in pasında ceza sahası dışındaki Petrucci'nin gelişine şutunda, kaleci Fatih Öztürk yatarak topu kontrol etti.

70. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Samudio'nun sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka bölümdeki Melnjak'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere gitti: 1-1

72. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında Nakoulma'nın kafayla müdahale ettiği topu önünde bulan Muric'in altıpas içerisinde bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

74. dakikada Samudio'nun ara pasında ceza sahasında Umar, kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. Umar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta çıktı.

82. dakikada Çaykur Rizespor, skoru 3-1'e getirdi. Umar'ın ara pasında ceza sahası içerisine giren Nakoulma, topu düzelttikten sonra plase bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi.

Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:44 Kaynak: AA

Spor
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