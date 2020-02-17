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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Kalyon Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç SezertamGaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kubilay Aktaş, Toşca, Güray Vural, Morais, Sousa, Maxim, Kayode, Muhammet Demir Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Oğuz Kağan...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Kalyon


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kubilay Aktaş, Toşca, Güray Vural, Morais, Sousa, Maxim, Kayode, Muhammet Demir


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Oğuz Kağan Güçtekin, Diomande, Oğulcan Çağlayan, Umar, Boldrin, Skoda

Sarı kartlar: Dk. 18 Maxim, Dk. 39 Kubilay Aktaş (Gaziantep FK), Dk. 33 Oğuz Kağan Güçtekin (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

12. dakikada Boldrin, orta sahadan ceza sahasındaki Umar'a uzun pas gönderdi. Umar'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

15. dakikada Muhammet Demir'e ceza sahasına girmeye çalıştığı sırada Oğuz Kağan Güçtekin'in müdahalesi sonucunda maçın hakemi Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi. Palabıyık, VAR incelemesiyle Muhammet Demir'in faule maruz kaldığı anda ceza sahasının dışında olduğunu tespit etti ve penaltıyı iptal etti.

16. dakikada VAR incelemesinin sonucunda iptal edilen penaltının ardından Muhammet Demir'in kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarıya çıktı.

36. dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Muhammet Demir'in yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

38. dakikada Maxim'in pasında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın ceza sahasına girerek attığı sert şutta, top üst direğe çarparak taca gitti.

45+2. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Skoda'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Muhammet Demir, Ali Palabıyık, Maxim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:08 Kaynak: AA
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