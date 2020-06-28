Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 78 Derlek), Fatih Aksoy (Dk. 46 Ziya Erdal), Claudemir, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş (Dk. 70 Erdoğan Yeşilyurt), Fernando (Dk. 59 Kone), Yatabare (Dk. 70 Skuletic)
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Rienstra (Dk. 28 Yasir Subaşı), Sapunaru, Diego, Djedje, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 77 Lopes), Campanharo, Henrique, Mensah, Mesanovic, Kravets (Dk. 69 Situm)
Goller: Dk. 45+3 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 83 Mensah (Penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Caner Osmanpaşa, Dk. 37 Fatih Aksoy, Dk. 73 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 13 Mensah, Dk. 73 Mesanovic, Dk. 76 Yasir Subaşı, Dk. 89 Lopes (Hes Kablo Kayserispor)
Süper Lig'in 29. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi.
51. dakikada orta alandan topla hareketlenen Mensah, rakiplerini çalımlayarak soldan ceza sahasında kadar girdi. Mensah'ın çapraz pozisyondan ayak içiyle plase vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.
54. dakikada Ziya Erdal'ın ceza yayı içinden vuruşunda, kaleci Lung topu son anda kornere çeldi.
68. dakikada Henrique'nin ceza alanı dışında kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
82. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Ani gelişen Kayserispor atağında Mesanovic ceza alanında Ziya Erdal ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca, karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
83. dakikada penaltı atışını kullanan Mensah, topu filelere göndererek skoru 2-0'a getirdi.
88. dakikada Emre Kılınç'ın pasında topu kontrol eden Claudemir'in ceza yayı üzerinden etkili vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
90+3. dakikada Skuletic'in pasında topu önünde bulan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Mücadele, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.