Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluHes Kablo Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir (Dk. 90 Miguel Lopes), Hasan Hüseyin Acar, Pedro Henrique (Dk. 71 Situm), Kravets, Kvrzic (Dk. 90 Rienstra), Djedje (Dk.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

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Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir (Dk. 90 Miguel Lopes), Hasan Hüseyin Acar, Pedro Henrique (Dk. 71 Situm), Kravets, Kvrzic (Dk. 90 Rienstra), Djedje (Dk. 90 Aksel Aktaş), Mensah, Enver Cenk Şahin (Dk. 46 Mesanovic), Sapunaru, Diego

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Kenan Özer (Dk. 70 Pawlowski), Jefferson (Dk. 84 Sousa), Morais, Muhammet Demir (Dk. 89 Muğdat Çelik), Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp (Dk. 70 Güray Vural), Maxim, Kana Bıyık

Goller: Dk. 62 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 90+2 Kravets (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı kartlar: Dk. 73 Mensah, Dk. 87 Diego (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 74 Jefferson, Dk. 85 Muhammet Demir, Dk. 87 Pawlowski, Dk. 90 Morais (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 32. haftasında Hes Kablo Kayserispor, 1-0 geriye düştüğü ve 9 kişi kaldığı maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

49. dakikada gelişen Kayserispor atağında, topla buluşan Mensah, rakibi Furkan Soyalp ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı, hakem faul kararı verdi. Serbest vuruşu kullanan Mensah'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç topu kontrol etti.

55. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında, Morais'in ortasında ceza sahası içinde Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

62. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Furkan Soyalp'in ceza sahası içine pasında Maxim sağ çaprazda topla buluştu. Maxim'in plase vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1

81. dakikada Kayserispor'un atağında, sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir'in şutunda meşin yuvarlağı önünde bulan Kravets'in sert vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu güçlükle çıkardı.

90. dakikada sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahası içine ortasında Sapunaru'nun düzgün vuruşunda, kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.

90+2. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağ çaprazda topla buluşan Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahasına ortasında ön bölümde kafalardan seken topu arka tarafta Kravets, kafayla filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Hasan Hüseyin Acar, Emre Taşdemir, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 20:57 Kaynak: AA

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