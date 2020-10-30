Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Fırat Aydınus, Esat Sancaktar, Özgür Ertem
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndao (Dk. 84 Ramazan Civelek), Biglia (Dk. 90+1 Koray Altınay), Sabo, Ndiaye (Dk. 79 Zeki Yıldırım), Chahechouhe (Dk. 79 Darri), Sobiech (DK. 84 Mevlüt Erdinç)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Mina (Dk. 33 Hasan Hatipoğlu), Teikeu, Schwechlen, Emrah Başsan, Donald, Obertan, İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 46 Petrus Boumal), Ricardo Gomes
Goller: Dk. 11 ve Dk. 45+3 Ndiaye, Dk. 28 Biglia (Penaltıdan), Dk. 71 Ndao, Dk. 90+1 Sabo (Fatih Karagümrük), Dk. 90 Ricardo Gomes (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Balkovec (Fatih Karagümrük), Dk. 21 Mina (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Süper Lig'in 7. hafta maçında Fatih Karagümrük, ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 mağlup etti.
58. dakikada İbrahim Akdağ'ın sağdan ortasında müsait durumdaki Donald'ın kafa vuruşunda, kaleci topu dışarı çeldi.
61. dakikada sağdan çizgiye inan Emrah Başsan'ın yerden pasında penaltı noktasında topla buluşan Obertan'ın şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan dışarı çıktı.
71. dakikada Fatih Karagümrük farkı 4'e çıkardı. Sabo'nun pasında topla ceza sahasının sağ çaprazında buluşan Ndao, dar açıda olmasına rağmen uzak köşeye vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.
77. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Chahechouhe topa kafasıyla sert vurdu, ancak kaleci meşin yuvarlağı dışarı çeldi.
90. dakikada Erzurumspor farkı 3'e indirdi. Schwechlen'in sağdan pasında topla buluşan Ricardo Gomes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1
90+1. dakikada Fatih Karagümrük 5. golü attı. Soldan çalımlara çizgiye kadar inen Darri, topu ceza sahası dışındaki Sabo'ya bıraktı. Müsait durumdaki Sabo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 5-1.
Mücadele Fatih Karagümrük'ün 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.
- Kaynak: AA
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