90+1. dakikada Fatih Karagümrük 5. golü attı. Soldan çalımlara çizgiye kadar inen Darri, topu ceza sahası dışındaki Sabo'ya bıraktı. Müsait durumdaki Sabo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 5-1.

77. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Chahechouhe topa kafasıyla sert vurdu, ancak kaleci meşin yuvarlağı dışarı çeldi.

71. dakikada Fatih Karagümrük farkı 4'e çıkardı. Sabo'nun pasında topla ceza sahasının sağ çaprazında buluşan Ndao, dar açıda olmasına rağmen uzak köşeye vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

Süper Lig'in 7. hafta maçında Fatih Karagümrük, ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 mağlup etti.

Goller: Dk. 11 ve Dk. 45+3 Ndiaye, Dk. 28 Biglia (Penaltıdan), Dk. 71 Ndao, Dk. 90+1 Sabo (Fatih Karagümrük), Dk. 90 Ricardo Gomes (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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