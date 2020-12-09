15. dakikada sol kanattan Burak Can Çamoğlu'nun yaptığı ortaya uzak köşede kafayı vuran Diouf'un şutunda, top kaleci Farnolle'de kaldı.

Fahrettin Koca'dan ''Yeni tedbirler gelecek mi?'' sorusuna yanıt: Yılbaşı gecesi zaten kısıtlamaya tabi

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