Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael (Dk. 69 Ömer Ali Şahiner), Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 69 Visca), Giuliano (Dk. 70 Tolga Ciğerci), Crivelli (Dk. 69 Demba Ba)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba (Dk. 86 Oğuzhan Özyakup), Ghezzal (Dk. 90+4 Dorukhan Toköz), Ljajic (Dk. 72 Necip Uysal), Larin (Dk. 86 N'Koudou), Aboubakar

Goller: Dk. 42 Larin, Dk. 68 Welinton, Dk. 84 Josef (Beşiktaş), Dk. 52 Deniz Türüç, Dk. 76 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 46 Aleksic, Dk. 61 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 89 Tolga Ciğerci (Medipol Başakşehir), Dk. 61 Ljajic (Beşiktaş)

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçta Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

52. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Aleksic'in soldan ortasında ceza sahası içinde koşu yapan Deniz Türüç topu kafayla kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-1

59. dakikada N'Sakala'nın yerden ortasında Ponck'un müdahale ettiği top Mehmet Topal'a çarpıp ceza sahası çizgisi önündeki Josef'in önüne düştü. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı son anda çeldi.

68. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Ghezzal'ın sağdan kullandığı kornerde Welinton ön direkte topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2

76. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha skoru eşitledi. Josef'in ceza sahası içinde uzaklaştırmaya çalıştığı top Mehmet Topal'a çarpıp altıpas içindeki Demba Ba'nın önüne düştü. Bu oyuncunun müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-2

84. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Rosier'in sağdan ortasında ceza sahası içinde topu rakibinden şık bir hareketle kurtaran Josef, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3

90. dakikada Rosier'in pasında topla buluşan Ghezzal, ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu şekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.