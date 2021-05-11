Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Duarte, Bolingoli, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Chadli
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Attamah, Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Lennon, Muhar, Avramovski, Pedro Henrique, İlhan Parlak
Sarı kart: Dk. 13 Bolingoli (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 41. haftasındaki Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
15. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza yayı önünde topla buluşan Muhar'ın plase vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
Kaynak: AA
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