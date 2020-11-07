Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

07.11.2020 15:39
Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bandırma 17 Eylül Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Mert Bulut Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Fırat Arıkan (Dk. 46 Gökay Güney), Pote, İshak Çakmak, Landel (Dk.76 Selçuk Alibaz), Onur Akbay, Rayos Serna (Dk.63 Erkan Taşkıran), Del Valle (Dk.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Mert Bulut

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Fırat Arıkan (Dk. 46 Gökay Güney), Pote, İshak Çakmak, Landel (Dk.76 Selçuk Alibaz), Onur Akbay, Rayos Serna (Dk.63 Erkan Taşkıran), Del Valle (Dk.76 Berat Satılmış), Orhan Ovacıklı, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 55 Traure)

Giresunspor: Tolgahan Acar, Dıarra ,Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Eren Tozlu (Dk. 65 Erol Can Akdağ), Nalepa (Dk.85 Kerem Kalafat), İbrahima Balde, Sadri Karaduman, da Luz Junior (Dk. 80 Uzodimma), Hayrullah Bilazer, Caner Hüseyin Bağ

Gol: Dk. 15 İbrahima Balde (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Dk.23 Mehmet Taş, Dk. 69 Nalepa (Giresunspor), Dk.28 Landel, Dk. 45+ Gökhan Değirmenci, Dk.55 Onur Akbay, Dk. 61 Gökay Güney, Dk 64 Orhan Ovacıklı, Dk. 69 Traure (RH Bandırmaspor)

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Giresunspor, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

Gökhan Değirmenci, Bandırmaspor, Onur Akbay, Bandırma, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor


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