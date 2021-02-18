Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

18.02.2021 23:11
Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turu ilk ayağında 8 karşılaşma tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turu ilk ayağında 8 karşılaşma tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu ilk ayağında, TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Günün öne çıkan karşılaşmasında Manchester United, konuk olduğu Real Sociedad'ı 4-0 yendi. Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 27 ve 57. dakikalarda Bruno Fernandes, 65. dakikada Marcus Rashford, 90. dakikada Daniel James kaydetti.

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadelede Tottenham, deplasmanda Wolfsberger'i 13. dakikada Son Heung-min, 28. dakikada Gareth Bale, 34. dakikada Lucas Moura, 88. dakikada Carlos Vinicius'un golleriyle 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü 55. dakikada penaltıdan Michael Liendl buldu.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 82. dakikada oyuna girdiği maçta Milan, Kızılyıldız deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Milan'ın gollerini 42. dakikada Radovan Pankov kendi kalesine ve 61. dakikada Theo Hernandez penaltıdan attı. Mücadelenin 77. dakikasında Milan Rodic'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Kızılyıldız'ın gollerini atan isimler, 52. dakikada penaltıdan Guelor Kanga ve 90+3. dakikada Milan Pavkov oldu.

Leicester City ise Slavia Prag'a konuk olduğu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Leicester City'de milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, 90 dakika görev yaparken Cengiz Ünder 64. dakikada oyuna girdi.

Son 32 turu karşılaşmalarının rövanşları, 24-25 Şubat'ta oynanacak.

Tamamlanan maçların sonuçları şöyle:

Real Sociedad (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 0-4

Wolfsberger (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 1-4

Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda): 4-2

Slavia Prag (Çekya) - Leicester City (İngiltere): 0-0

Young Boys (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya): 4-3

Kızılyıldız (Sırbistan) - Milan (İtalya): 2-2

Braga (Portekiz) - Roma (İtalya): 0-2

Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-3

Manchester United, Tottenham, Milan, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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