Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

21.10.2020 21:55
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki grupta iki karşılaşma oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki grupta iki karşılaşma oynandı.

B Grubu'nda yer alan Real Madrid, sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i ağırladı.

Ev sahibi ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için 10 futbolcusundan yoksun İspanya gelen rakibi karşısında ilk yarıyı 29. dakikada Tete, 33. dakikada Raphael Varane (kendi kalesine) ve 42. dakikada Manor Solomon'un golleriyle 3-0 geride kapadı.

Turnuva tarihinde 20 yıl sonra ilk kez sahasında oynadığı bir maçın ilk yarısında kalesinde 3 gol gören Real Madrid, ikinci yarının başında Luka Modric ve Vinicius Junior'un golleriyle farkı bire indirdi.

Kalan dakikalarda rakip kaleye yüklenen ancak skor üretemeyen Madrid temsilcisi, gruptaki ilk maçından 3-2 mağlup ayrıldı.

Oyuna girdikten 15 saniye sonra takımının ikinci golünü kaydeden Vinicius Junior, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2006-07 sezonundan bu yana yedek kulübesinden gelip en hızlı gol atan futbolcu olarak tarihe geçti.

Salzburg'da kazanan çıkmadı

A Grubu'ndaki mücadelede ise Avusturya'nın Salzburg takımı, sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 2-2 berabere kaldı.

Salzburg'un gollerini 45. dakikada Dominik Szoboszlai ve 50. dakikada Zlatko Junuzovic atarken, konuk ekibin golleri 19. dakikada Eder ve 75. dakikada Vitali Lisakovich'den geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Avrupa, Madrid, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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