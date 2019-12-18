Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Emre Malok, Ali Tuna, Mehmet Emin Tuğralİstanbulspor: Umut Kaya (Dk. 75 Yusuf Aklan), Süleyman Selak (Dk. 69 Berk Ali Nizam), Mehmet Yeşil (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Emre Malok, Ali Tuna, Mehmet Emin Tuğral

İstanbulspor: Umut Kaya (Dk. 75 Yusuf Aklan), Süleyman Selak (Dk. 69 Berk Ali Nizam), Mehmet Yeşil (Dk. 78 Muhammet Şahin), Wellington, Yavuzhan Keleşoğlu, Karan Miray Bağış, Berkay Görmez, Muhammed Demirci, Zafer Şensoy, Oğuzhan Akgün, Sayyadmanesh

Fenerbahçe: Harun Tekin, Murat Sağlam, Zanka, Rami, Deniz Türüç, Jailson, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç

Goller: Dk. 54 Zanka, Dk. 83 Tolgay Arslan (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 37 Murat Sağlam, Dk. 49 Alper Potuk, Dk. 89 Zanka (Fenerbahçe), Dk. 51 Wellington, Dk. 53 Süleyman Selak (İstanbulspor)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 4-0 kazandığı maçın rövanşında TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 yenerek, son 16 turuna yükseldi.

Karılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

54. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tolgay Arslan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Zanka, meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 0-1.

83. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. Verkaçlarla soldan girdiği ceza sahasında çizgiye kadar inen Deniz Türüç, pasını kale sahasının içindeki Tolgay Arslan'a çıkardı. Tolgay Arslan'ın vuruşunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-2.

Fenerbahçe, rakibini 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Mehmet Yeşil, Ali Tuna, Esenyurt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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