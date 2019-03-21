Son Dakika Haberleri: Futbolun Efsane İsminden Engelli Hayranına Sürpriz Ziyaret

Futbolun Efsane İsminden Engelli Hayranına Sürpriz Ziyaret

1 saat önce

Türk futbolunun ve milli takımın efsane isimlerinden Nihat Kahveci, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yatağa bağımlı halde yaşamını sürdüren koyu Beşiktaş taraftarı Fikret Türk (30)'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Futbolun Efsane İsminden Engelli Hayranına Sürpriz Ziyaret, System.String[]
Türk futbolunun ve milli takımın efsane isimlerinden Nihat Kahveci, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yatağa bağımlı halde yaşamını sürdüren koyu Beşiktaş taraftarı Fikret Türk (30)'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu yatağa bağlı bir şekilde yaşamını sürdüren Fikret Türk'ü evinde Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile birlikte ziyaret eden Nihat Kahveci, Beşiktaşlı hayranına imzalı formasını hediye etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Beşiktaşlı Fikret Türk, "Bir Beşiktaşlı olarak yıllarca ekranlardan izlediğim muhteşem bir futbolcuyu evimde görmek beni çok mutlu etti. Kendisine ve Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Milli Futbolcu Nihat Kahveci, burada yaptığı açıklamada, "Fikret Kardeşimizi ziyaret ederek, onu biraz olsun sevindirebildiysek, ne mutlu bize; bu vesile ile bizleri Bozüyük'te ağırlayan bu güzel ziyarete öncü olan Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'ya ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:28 Kaynak: İHA

Bilecik, Fikret Türk, Nihat Kahveci, Yaşam
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