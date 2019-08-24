Gabar Dağı şelaleleriyle cezbediyor

Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde yıllarca terörün gölgesinde kalan şelaleler, huzurun sağlanmasıyla doğa tutkunları ve piknikçilerin gözde mekanı oldu.

Terör nedeniyle yıllarca gidilemeyen Gabar Dağı eteklerinde yer alan, kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki ve Cizre ilçesi yakınlarında bulunan Bertür Vadisi şelaleleri, düzenlenen operasyonlar sayesinde teröristlerden arındırıldıktan sonra doğaseverlerin ilgi odağı oldu. Vadiye gelenler, yaklaşık 5 kilometrelik zorlu yürüyüşün ardından şelaleleri görmenin heyecanını yaşıyor, serin sularda yüzüyor ve piknik yapıyor.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Doğa Sporları ve Havacılık Derneği üyeleri de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, bölgenin turizme açılması konusunda çalışma yürüttü.

"Artık huzurlu bir şekilde bölgeye geliyoruz"

Doğal güzellikleri görmeye gelenlerden İdris Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şelaleleri görmek için saatlerce yürüdüklerini belirterek "Artık huzurlu bir şekilde bölgeye geliyoruz. Tek istediğimiz huzurla buralara gelip gitmektir. Bu bölgenin herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Burada çok güzel yerler var ve herkesin gelip görmesini istiyorum. Yetkililerden, bölgedeki yolları daha düzenli hale getirmesini talep ediyorum." dedi.

Şırnak'tan şelaleleri görmeye gelen Hacı Ertaş ise Şırnak'ın doğal güzelliklerini keşfetmek istediklerini aktararak şöyle devam etti:

"Huzur ortamının oluşmasıyla Gabar Dağı eteklerindeki şelaleleri, dereleri ve doğal güzellikleri fark etmeye başladık. Şırnak'ı insanların artık farklı bir bakış açısıyla görmelerini istemiyoruz. Doğal güzelliklerimiz var. Bölgenin turizme açılmasını ve turistlerin gelerek bu güzellikleri görmesini istiyoruz. Bu şelalenin mükemmel görüntüsü ve suyu var."

Tahir Yusuf Erkan da Bertür şelalesinin Gabar Dağı eteklerinde yer alan doğal güzelliklerden biri olduğunu söyledi. Bölgede huzur iklimi olduğunu anlatan Erkan, herkesin bölgeye gelerek şelaleleri ve doğal güzellikleri görmesini istedi.

Ailesiyle piknik yapmaya gelen Abit Kurt ise huzurun gelmesiyle Gabar Dağı eteklerinde piknik yapabildiklerini dile getirdi. Bölgeye korkmadan gelebildiklerine işaret eden Kurt, bölgenin doğal yapısının çok güzel olduğunu, daha da güzelleşeceğini kaydetti.