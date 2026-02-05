Galata Kulesi'nde Deprem Anması - Son Dakika
Galata Kulesi'nde Deprem Anması

Galata Kulesi\'nde Deprem Anması
05.02.2026 21:39
Beyazay Derneği, Kahramanmaraş depreminin yıl dönümünde Galata Kulesi'ne video yansıttı.

TÜRKİYE Beyazay Derneği tarafından, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yıl dönümü nedeniyle Galata Kulesi'ne video yansıtıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle Galata Kulesi'nde video gösterimi gerçekleştirildi. Türkiye Beyazay Derneği tarafından düzenlenen etkinlik dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

