Son Dakika Haberleri: Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılama
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılama

59 dakika önce

- Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılama Galatasaray, Süper Kupa Finali için Ankara'ya geldiANKARA - Galatasaray, Akhisarspor ile oynayacağı 2019 TFF Süper Kupa Final maçı için Ankara'ya ulaştı.

- Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılama
Galatasaray, Süper Kupa Finali için Ankara'ya geldi
ANKARA - Galatasaray, Akhisarspor ile oynayacağı 2019 TFF Süper Kupa Final maçı için Ankara'ya ulaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, 2019 TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmandan sonra havayoluyla Ankara'ya geldi. Galatasaray, Esenboğa Havalimanında coşkulu taraftar grubu tarafından meşaleler ile karşılandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar yönetime uzun bir süre 'Taraftar çıldırdı Falcao'yu istiyor' tezahüratı yaptı.
Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
" Adem Büyük, Ahmet Çalık, Atalay Babacan, Christian Luyindama, Emre Mor, Erencan Yardımcı, Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Konstantinos Mitroglou, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Mustafa Kapı, Okan Kocuk, Ömer Bayram, Ryan Donk, Ryan Babel, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo."
Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki 2019 TFF Süper Kupa karşılaşması, Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Süper Kupa, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Onyekuru transferinde flaş gelişme! Yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin Deniz Türüç için ödediği rakam ortaya çıktı! YKS birincisi tek tercihle Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşti Mbaye Diagne'ye İngiltere'den talip çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 21:11:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]