- Galatasaray
'a Ankara
'da coşkulu karşılama
Galatasaray, Süper Kupa
Finali için Ankara'ya geldi
ANKARA - Galatasaray, Akhisarspor ile oynayacağı 2019 TFF Süper Kupa Final maçı için Ankara'ya ulaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, 2019 TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde yaptığı antrenmandan sonra havayoluyla Ankara'ya geldi. Galatasaray, Esenboğa Havalimanında coşkulu taraftar grubu tarafından meşaleler ile karşılandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar yönetime uzun bir süre 'Taraftar çıldırdı Falcao
'yu istiyor' tezahüratı yaptı.
Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
" Adem Büyük
, Ahmet Çalık
, Atalay Babacan
, Christian Luyindama
, Emre Mor
, Erencan Yardımcı, Fernando Muslera
, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz
, Konstantinos Mitroglou, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Martin Linnes
, Mustafa Kapı, Okan Kocuk
, Ömer Bayram
, Ryan Donk
, Ryan Babel
, Selçuk İnan
, Sofiane Feghouli
, Younes Belhanda
, Yunus Akgün
, Yuto Nagatomo."
Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki 2019 TFF Süper Kupa karşılaşması, Ankara Eryaman
Stadı'nda 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak.