Galatasaray'a Luyindama şoku
6 saat önce
Galatasaray, resmi sitesinden Demokratik Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama'nın milli takımda sakatlandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:00 Kaynak: DHA
Galatasaray, resmi sitesinden Demokratik Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama'nın milli takımda sakatlandığını açıkladı.
Sarı kırmızılıların resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: " Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Christian Luyindama'nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır."
- İstanbul
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