Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Ankaragücü Maçının 11'leri Belli Oldu

Galatasaray - Ankaragücü Maçının 11'leri Belli Oldu

1 saat önce

Galatasaray'ın Portekiz'in Chaves takımından kadrosuna kattığı Marcao, Ankaragücü karşılaşmana 11'de başlayacak.

Galatasaray - Ankaragücü Maçının 11'leri Belli Oldu, System.String[]
Galatasaray'ın Portekiz'in Chaves takımından kadrosuna kattığı Marcao, Ankaragücü karşılaşmana 11'de başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken üstlenecek.

İki takımın karşılaşmadaki 11'leri şöyle:

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernandao, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sinan Gümüş

ANKARAGÜCÜ: Altay -  Kenan, Alihan, Heurtaux, Pinto, Ricardo Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:55 Kaynak: DHA

Portekiz, Ankaragücü, Galatasaray, Spor
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