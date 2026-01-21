Galatasaray Atletico Madrid\'e 2 Değişiklikle Çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre Atletico Madrid karşısında 2 değişikle çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray evinde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre Madrid temsilcisi karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk; İlkay Gündoğan ve Mauro Icardi'nin yerine Lucas Torreira ve Victor Osimhen'e görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda takımla çalışmalara başlayan fakat teknik heyet kararıyla bekletilen Wilfried Singo ve sakatlığı bulunan Arda Ünyay kadroda yer almıyor. Kazımcan Karataş da UEFA'ya verilen listede olmadığı için kadroda yok.

Sakatlığından dolayı Gaziantep FK müsabakasında oynamayan Gabriel Sara, son antrenmanda kendini denedi ve maçta yedek kulübesinde bekledi.

Victor Osimhen 11'de, Ismail Jakobs yedek

Galatasaray'da milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile Senegalli futbolcu Ismail Jakobs, görevlerini tamamladıktan sonra takıma katıldı. Takımla iki antrenmana çıkan Osimhen, Atletico Madrid karşısında 11'de yer alırken, İstanbul'a yeni gelen Jakobs ise yedeklerde yer aldı. İki futbolcu, Afrika Uluslar Kupası sürecinde Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer olmak üzere toplam 6 müsabakada oynamadı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu ve Furkan Koçak bekledi.

Tribünlere Galatasaray bayrağı bırakıldı

Galatasaray yönetimi, Atletico Madrid maçı için RAMS Park tribünlerine yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı bayrak bıraktı. Galatasaraylı taraftarlar, seremoni sırasında bayrakları sallayarak güzel bir atmosfer oluşturdu.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarı, Atletico Madrid karşılaşmasında takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tek tek futbolcuları tribüne çağırırken, yaptıkları tezahüratlarla da takımı maça hazırladı.

Öte yandan İspanya'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenler için mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. - İSTANBUL