Galatasaray Avrupa'da kayıp

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Real Madrid takımına 1-0 yenilerek, A Grubu'nda son sıraya geriledi.

İlk hafta maçında deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftada sahasında Paris Saint Germain'e (PSG) 1-0 mağlup olan Galatasaray, üçüncü hafta müsabakasında Real Madrid'i Türk Telekom Stadı'nda konuk etti.

Mücadelenin başında Florin Andone ile girdiği pozisyonlardan yararlanamayan sarı-kırmızılı takım, 18. dakikada Toni Kross'un golüyle 1-0 geriye düştü. İlk yarıyı bu skorla geride kapatan Galatasaray, ikinci devrede üretken bir görüntü çizemedi. Rakibinin ataklarında kaleci Fernando Muslera kalesinde gole izin vermeyince maç 1-0 Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray 1 puanda kalırken, Real Madrid puanını 4'e çıkardı. Haftaya averajla İspanyol temsilcisinin önünde 3. sırada giren sarı-kırmızılılar, son sıraya geriledi.

Gruptaki diğer maçta PSG deplasmanda Club Brugge'ü 5-0 gibi farklı bir skorla geçti. Lider olan Fransız ekibi 9 puana yükselirken, Belçika temsilcisi 2 puanda kaldı.

Avrupa kupalarında galibiyete hasret

Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına karşı sahasında 3-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 10 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maç yaptı. Bu mücadelelerde 3 beraberlik alan Galatasaray, 7 kez de rakiplerinin kazanmasını engelleyemedi.

Sarı-kırmızılılar bu sezon golle tanışamadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 3. maçında da gol sevinci yaşayamadı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Club Brugge ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada PSG'ye, üçüncü haftada da Real Madrid'e 1-0 yenildi.

Taraftarlardan Belhanda'ya tepki

Galatasaraylı taraftarlar, Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'ya tepki gösterdi.

Mücadelede etkisiz bir performans sergileyen Belhanda, 66. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Değişiklik sırasında taraftarlar 29 yaşındaki futbolcuyu ıslıkladı.

Oyundan çıkarken taraftarların protestosuyla karşılaşan Belhanda, tribüne dönerek hareketler yaptı. Bu sırada Galatasaray teknik heyeti, futbolcularını alkışlayarak tribüne ıslıklamamaları yönünde uyarıda bulundu.

Younes Belhanda, oyundan çıkmasının ardından doğrudan soyunma odasına gitti.

Sarı-kırmızılı ekipte 77. dakikada yerini Emre Mor'a bırakan Jean Michael Seri'ye de bazı taraftarlar tepki gösterirken tribünün büyük bölümü Fildişi Sahilli futbolcuyu alkışladı.

Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. maçında üzüldü

Teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın başında çıktığı 50. UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasından mağlup ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takımla 75. Avrupa kupası maçına çıkan tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde ise 50. kez bu heyecanı yaşadı.

Galatasaray, Terim idaresinde 49 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kalıp, 25 kez yenilmişti. Real Madrid karşılaşması Fatih Terimli Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 26. mağlubiyeti oldu.

Real Madrid'in boşu yok

Real Madrid, Galatasaray ile yaptığı tüm maçlarda gol buldu.

Sarı-kırmızılı ekip ile daha önce 7 kez karşı karşıya gelen eflatun-beyazlı takım, bu maçların altısında en az 2, birinde ise 1 kez Galatasaray ağlarını havalandırdı.

Galatasaray ile 8. maçına çıkan İspanyol takımı, bu müsabaka da 1 kez ağları sarstı.

Madrid ekibi, sarı-kırmızılılarla oynadığı maçlarda toplamda 22 kez gol sevinci yaşadı.