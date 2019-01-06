Galatasaray, Belek'te Çalışmalarını Sürdürdü
1 saat önce
- Galatasaray, Belek'te çalışmalarını sürdürdüANTALYA - Galatasaray, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Belek'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
- Galatasaray
, Belek
'te çalışmalarını sürdürdü
ANTALYA - Galatasaray, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya
Belek'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kamp yaptığı otelde Teknik Direktör Fatih Terim
gözetiminde basına açık yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Antrenmanda Fatih Terim, orta saha oyuncuları Fernando, Selçuk İnan
ve Badou Ndiaye
ile özel görüştü.
Antrenmanda sakatlığı devam eden Emre Akbaba
salonda çalıştı.
Galatasaray çalışmalarına yarın çift idmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:13 Kaynak: İHA
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