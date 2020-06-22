Galatasaray'da Başakşehir öncesi savunma çöktü! - Son Dakika

Galatasaray'da Başakşehir öncesi savunma çöktü!

Sakat ve cezalılar nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'i en çok zorlayan mevkii stoperdi.

Galatasaray'da Başakşehir öncesi savunma çöktü!, System.String[]

Sakat ve cezalılar nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'i en çok zorlayan mevkii stoperdi...


Takımın en önemli isimlerinden Cristian Luyindama ve Marcao'nun sakatlıkları nedeniyle bu mevkide esas pozisyonu orta saha olan Ryan Donk'u oynatmak durumunda kalan Terim, Hollandalı futbolcunun cezası nedeniyle dün Ahmet Çalık'ın yanında bir diğer orta saha oyuncusu, Mario Lemina'ya görev vermek zorunda kalmıştı. Dün sarı kırmızılılara bir darbe de karşılaşmanın 55. dakikasında gole giden Kenan'ı düşürdüğü gerekçesiyle kırmızı kart gören Ahmet'ten geldi. Direkt kırmızı gören Ahmet'in en az iki maç ceza alması bekleniyor.



Fatih Terim sıkıntıda


Ahmet'in atılması ve cezalı duruma düşmesi nedeniyle gelecek haftaki kritik Medipol Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'da orijinal mevkii stoper olan tek futbolcu genç Emin Bayram kaldı. Aynı zamanda U19 Takımı'nda oynayan ve ihtiyaç duyuldukça A takım kadrosuna alınan 17 yaşındaki Emin, Başakşehir sınavı öncesi Fatih Terim'in elindeki tek gerçek stoper olacak. Sarı kırmızılılar için tek teselli ise orta saha olmasına karşın stoper mevkiinde de tecrübeli sahibi olan Donk'un cezasının bitmesi ve haftaya Başakşehir karşısında forma giyebilecek olması. Teknik direktör Fatih Terim'in haftaya stoperde mecburen Lemina-Donk ikilisine görev vermesi bekleniyor.


Üç isim Başakşehir maçında cezalı


Galatasaray'da önümüzdeki hafta şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan Başakşehir maçında iki oyuncu daha forma giyemeyecek! Sarı kırmızılı takımda dünkü 90 dakikanın ardından eksik oyuncu listesi iyice kabardı. Sakatlığı bulunan Marcao ve sezonu kapatan Muslera ile Andone'nin ardından kırmızı kart gören Ahmet Çalık ile birlikte sarı kart gördüğü için cezalı duruma düşen Mariano da Başakşehir maçında görev alamayacak. Ayrıca Adem Büyük de aldığı 3 maçlık ceza nedeniyle kritik deplasmanda oynayamayacak.

Galatasaray, Fatih Terim, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 08:01 

Son Dakika Spor Galatasaray'da Başakşehir öncesi savunma çöktü! - Son Dakika Spor
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