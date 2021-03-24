Galatasaray'da Emre Taşdemir'den iyi haber

Galatasaray, Süper Lig'in 32'nci haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı atlatan Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ve genel kuvvet çalışmaları ile başlandı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde pas oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.