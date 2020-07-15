Galatasaray'da sezon sonu erken seçim

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK | Son 4 ayda yaşanan birçok olumsuzluk ve başkan Mustafa Cengiz'in geçirdiği rahatsızlık sonrasında sarı kırmızılı kulüpte 'erken seçim' sesleri artık yükselmeye başladı. Başkanlıkta görev yaptığı 2 sezonda iki şampiyonluk kazanan Cengiz ekibinde yer alan birçok yönetim kurulu üyesinin Mayıs 2021'i beklemeden olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınması yönünde görüş belirttiği ortaya çıktı.



Hem tedaviye hem mesaiye devam



Rahatsızlığı ve gördüğü yoğun tedaviye karşın Galatasaray kulübünün işlerine elinden geldiğince yetişmeye, vakit ayırmaya çalışan başkan Mustafa Cengiz'in onay vermesi halinde sarı kırmızılı yönetim erken seçime gidecek. Futbolda da yaşanan başarısız tablo ve başkan Cengiz'in gördüğü yoğun tedavi nedeniyle yönetimin büyük bir çoğunluğunun Galatasaray'ın önünü açmak adına bu görüşte olduğu ifade edildi.



Kurmaylarıyla birlikte karar verecek



Başkan Mustafa Cengiz'in ise bu konuyu kurmayları ile görüştüğü ve sezon sonuna kadar net bir karar alarak açıklama yapacağı öğrenildi. Yönetimde birçok ismin gündeme getirdiği ve önceki gün başkan Cengiz'in tüm kurulları Türk Telekom Stadyumu'nda toplamasının altında yatan nedenin de bu talep olduğu ortaya çıktı. Başkan onay verirse seçim kararı alınacak, ardından önce mali genel kurul, hemen akabinde eylül başında seçimli genel kurul olacak.



Planlamayı yeni yönetim yapsın



Özellikle futbol takımının planlaması, transfer çalışmalarını erken seçim kararı alınması halinde göreve gelecek yönetim kurulunun yapmasının daha doğru olacağı görüşünde olan idarecilerin ağustos ayı sonunda genel kurul yapılması düşüncesinde olduğu belirtildi. Böylelikle sezonun 11 Eylül'de başlayacağı, transfer döneminin de 5 Ekim'de sona ereceği düşünüldüğünde gelecek yönetime yeni bir takımı kurmak için hareket alını kalmış olacak.



