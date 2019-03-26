Son Dakika Haberleri: Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Avrupa İkincisi Oldu

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Avrupa İkincisi Oldu

9 dakika önce

CEV CUP 2019 finalinin rövanş maçında Trentino İtas'a 3-2'lik setlerle mağlup olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Avrupa İkincisi Oldu, System.String[]
CEV CUP 2019 finalinin rövanş maçında Trentino İtas'a 3-2'lik setlerle mağlup olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu. Kupaya ise İtalyan temsilcisi Trentino İtas ulaştı.

Galatasaray CEV CUP 2019 final maçının rövanşında İtalyan temsilcisi Trentino İtas'ı Burhan Felek Spor Salonu'nda konuk etti. İlk maçı İtalya'da 3-0 kaybeden sarı-kırmızılar, rövanş mücadelesinde sahadan 3-2'lik setlerle mağlup ayrılınca Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Kupaya ise İtalyan takımı Trentino İtas ulaştı.

Mücadele sonunda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılı oyuncuları ayakta alkışladı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Helio Ormonde xx, Benone Visan xx

Galatasaray: Selçuk x, Oleg xx, Oliver xxx, William xx, Yasin x, Emin x, Roland x, Doğukan x, Muzaffer x, Melih x, Can x

Trentino İtas: Joseph xx, Maarten x, Gabriele xx, Luca xx, Simone x, Jenia x, Davide xx, Uros xxx, Lorenzo xx, Nicola x, Oreste x

Setler: 25-22, 25-21, 16-25, 16-25, 5-15

Süre: 120 dakika (26, 30, 27, 26, 11) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:37 Kaynak: İHA

voleybol, Avrupa, Galatasaray, Spor
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