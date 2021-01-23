Galatasaray, Feyenoord'lu Nicolai Jörgensen'i transfer etmeyi planlıyor - Son Dakika

Galatasaray, Feyenoord'lu Nicolai Jörgensen'i transfer etmeyi planlıyor

23.01.2021 17:31

Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in transferini gerçekleştiremeyen rotasını Feyenoord'da forma giyen Nicolai Jörgensen çevirdi. 1,90 boyundaki golcü için teknik direktör Fatih Terim'in de olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Santrfor transfer için düğmeye basan Galatasaray'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Forvet transferinde Mısırlı Mustafa Muhammed'den olumlu yanıt alamayan Aslan gözünü Hollanda'ya çevirdi. Cimbom'un hedefindeki isim Feyenoord'dan Nicolai Jörgensen oldu.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Nicolai Jörgensen için olumlu rapor verdi. Terim, kurmaylarına geçen hafta Ajax - Feyenoord maçında Danimarkalı golcüyü izlettirdi.

KONTRATI 2022'DE BİTİYOR

30 yaşındaki Danimarkalı 1.90'lık forvet bu sezon Feyenoord'da 15 maçta oynadı ve 2 gol attı. Haziran 2022'ye kadar Hollanda ekibiyle sözleşmesi devam eden Nicolai Jörgensen'in piyasa değeri 2 milyon euro.

Jörgensen'in kariyerinde Akademisk Boldklub, Bayer Leverkusen, 1.FC Kaiserslautern, FC Kopenhag ve Feyenoord takımları bulunuyor.

Galatasaray, Feyenoord'lu Nicolai Jörgensen'i transfer etmeyi planlıyor

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Son Dakika Spor Galatasaray, Feyenoord'lu Nicolai Jörgensen'i transfer etmeyi planlıyor - Son Dakika Spor


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