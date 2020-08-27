Galatasaray'ın hazırlık maçı programında değişiklik

Galatasaray'ın yeni sezona hazırlık kapsamında oynayacağı maçların programında değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Süper Lig'in birinci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından dolayı iki kulübün ortak kararıyla Gaziantep ekibi ile 3 Eylül 2020 Perşembe günü oynanması planlanan maç iptal edildi. Galatasaray, değişen program sonrası yeni sezon hazırlıkları kapsamında aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programı şu şekilde: 28 Ağustos Cuma17.00 | Galatasaray - İstanbulsporYer: Florya Metin Oktay Tesisleri31 Ağustos Pazartesi16.00 | Galatasaray - ÜmraniyesporYer: Florya Metin Oktay Tesisleri3 Eylül Perşembe17.00 | Galatasaray - HataysporYer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu5 Eylül Cumartesi17.00 | Galatasaray - Kasımpaşa

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu