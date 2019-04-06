Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın İlk11'i Belli Oldu

Galatasaray'ın İlk11'i Belli Oldu

1 saat önce

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçı 11'inde cezalı futbolcular Luyindama ve Ndiaye'nin yerine Ryan Donk ile Emre Akbaba'ya görev verdi.

Galatasaray'ın İlk11'i Belli Oldu, System.String[]
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçı 11'inde cezalı futbolcular Luyindama ve Ndiaye'nin yerine Ryan Donk ile Emre Akbaba'ya görev verdi. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Lige verilen aranın ardından Malatya ekibini konuk edecek sarı-kırmızılıların 11'i de belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, savunmada cezalı Luyindama'nın yerine Ryan Donk'a şans verirken, orta dahada da Badou Ndiaye'nin yokluğunda Emre Akbaba'yı görevlendirdi. Galatasaray sahaya Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Fernando, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Younes Belhanda ve Mbaye Diagne 11'i ile çıkacak. Yedeklerde ise İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Ömer, Emre Taşdemir, Yunus ve Muğdat bekleyecek.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:06 Kaynak: İHA

Emre Akbaba, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Güncel
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