Galatasaray’ın Real Madrid Zaferleri

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grupta eşleştiği Real Madrid'le İstanbul'da karşılaşacak. Geçmiş yıllarda İspanyol deviyle birçok kez karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekibin bu randevulardan zaferle ayrıldığı maçlara yeniden göz atıyoruz.