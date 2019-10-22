Son Dakika Haberleri: Galatasaray’ın Real Madrid Zaferleri
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Galatasaray’ın Real Madrid Zaferleri

1 saat önce

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grupta eşleştiği Real Madrid'le İstanbul'da karşılaşacak. Geçmiş yıllarda İspanyol deviyle birçok kez karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekibin bu randevulardan zaferle ayrıldığı maçlara yeniden göz atıyoruz.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grupta eşleştiği Real Madrid'le İstanbul'da karşılaşacak. Geçmiş yıllarda İspanyol deviyle birçok kez karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekibin bu randevulardan zaferle ayrıldığı maçlara yeniden göz atıyoruz.

Galatasaray’ın Real Madrid Zaferleri

Real Madrid, Galatasaray, İstanbul, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:39 
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