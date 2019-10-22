Galatasaray’ın Real Madrid Zaferleri
1 saat önce
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grupta eşleştiği Real Madrid'le İstanbul'da karşılaşacak. Geçmiş yıllarda İspanyol deviyle birçok kez karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekibin bu randevulardan zaferle ayrıldığı maçlara yeniden göz atıyoruz.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grupta eşleştiği Real Madrid'le İstanbul'da karşılaşacak. Geçmiş yıllarda İspanyol deviyle birçok kez karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekibin bu randevulardan zaferle ayrıldığı maçlara yeniden göz atıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:39
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