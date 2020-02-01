Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 20'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 20'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynayan Galatasaraylı futbolcular, antrenmanın ana kısmında ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına devam ederken, Florin Andone, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde kondisyoner eşliğinde yükleme antrenmanı gerçekleştirdi.

Öte yandan Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell, sarı-kırmızılıların antrenmanını ziyaret etti.

Galatasaray, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak olan müsabaka için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.


Kayserispor, Galatasaray, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:15 Kaynak: DHA
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