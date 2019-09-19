Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, olağanüstü toplanıyor
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, olağanüstü toplanıyor

55 dakika önce

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, olağanüstü toplanacak.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, olağanüstü toplanıyor, System.String[]

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, olağanüstü toplanacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun 23 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de başlamak üzere olağanüstü divan kurulu çağrısında bulunduğu bildirildi.

Gayrettepe Dedeman Otel'de düzenlenecek toplantının 20'nin üzerinde divan kurulu üyesinin yazılı talebi üzerine düzenlendiği ve basına kapalı yapılacağı kaydedildi.

Toplantıda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile Riva ve Florya arazileri için yapılan protokollerin güncel durumlarının ve olası sonuçlarının konuşulacağı aktarıldı.

Ayrıca Ziraat Bankası, Denizbank ve Aktif Bank ile imzalanan yapılandırma sözleşmesi hakkında bilgilendirilme ve istişare yapılacağı vurgulandı.

Galatasaray, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ayağı kırılan Emre Akbaba, bireysel idmanlara başladı
Andone, devre arasında Brighton'a dönmeyeceğini açıkladı! Fenerbahçe'den TFF'ye kural hatası başvurusu! Galatasaray'dan Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 19:26:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, olağanüstü toplanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]