Galatasaray ve Kayserispor 60. Randevu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Kayserispor ile ligde 60. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 46 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kayseri ekibi ise 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Kayserispor karşısında 3 puan alıp, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

60. randevu

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 59 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Aslan, 37 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri temsilcisi ise 5 defa rakibini mağlup etti. 17 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Galatasaray'ın 134 golüne, Kayserispor 46 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Galatasaray 4-0'lık skorla kazandı.

Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en son 12. haftada deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar, ligde daha sonra oynadığı 7 mücadelede 5 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı. Cimbom geçtiğimiz hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti.

Evinde ligdeki son 28 karşılaşmayı kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki maçlarda yenilmiyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra ligde çıktığı 38 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 22 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Cimbom, bu sezon ligde evinde en son Gaziantep FK ile oynadı ve 1-1 berabere kaldı.

Rekabette farklı skorlu maçlar

Galatasaray - Kayserispor rekabetinde en farklı skorlu galibiyeti İstanbul ekibi elde etti. Aslan, 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında evinde karşılaştığı Kayseri temsilcisini 6-0'lık skorlarla mağlup etti. Kayserispor ise rakibi karşında ligdeki en farklı galibiyetini, 2021-2022 sezonunda sahasında 3-0'lık skorla aldı. İki takım arasında en gollü maç 1985-1986 sezonunda oynandı ve Galatasaray, Kayserispor'u 5-2 yendi.

Mauro Icardi, ligde 9 gol attı

Galatasaray'ın, Süper Lig'de oynadığı müsabakalarda en çok gol atan, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi oldu. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 9 gol atarken, Victor Osimhen 7, Leroy Sane 6, Barış Alper Yılmaz 5, Gabriel Sara 4, Eren Elmalı ve Yunus Akgün 3'er, İlkay Gündoğan 2, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er gol kaydetti. Fatih Karagümrük maçında ise Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile birlikte en golcü takım

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, hücum istatistiklerinde de zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 19 haftada rakip fileleri 43 kez havalandırdı ve Fenerbahçe ile birlikte en golcü takım olarak bulunuyor. Cimbom, kalesinde gördüğü 14 golle de ligin en az gol yiyen ekibi Göztepe'den sonra bu alanda en iyi ikinci takım. Aslan ayrıca +29 ile Süper Lig'de en iyi averaja sahip ekip olarak yer alıyor.

Barış Alper Yılmaz cezalı, 3 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da, Kayserispor maçında Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda; Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular, Kayseri karşısında sarı kart görmeleri durumunda 21. haftada deplasmandaki Çaykur Rizespor mücadelesinde cezalı olacak.

Yenilerin ilk maç heyecanı

Galatasaray'ın yeni transferleri Hollandalı futbolcu Noa Lang ve Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'nın, Kayserispor müsabakasında görev alması bekleniyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde iki futbolcu, sarı-kırmızılılarda ilk maçına çıkacak. Lang ve Asprilla, ikinci transfer döneminde kiralık olarak transfer edilmişti.

Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak

Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak. - İSTANBUL