Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı - Son Dakika

Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı

18.05.2021 17:36

Galatasaray'ın son hafta averajla Beşiktaş'a kaptırdığı şampiyonluğun ardından yönetim, tüm suçu tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in üstüne yıktı. Son karşılaşmada sahaya çıkan 11'i eleştiren yöneticilerin, "Bu maça böyle bir kadro ile mi çıkılır?" ifadelerinin Terim'in kulağına gittiği ve tecrübeli hocanın moralinin bir hayli bozulduğu öğrenildi.

Galatasaray'da yönetim Fatih Terim'i sorgulamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı camianın kurmayları ligin son maçında averajla kaçan şampiyonluktan sonra faturayı tecrübeli hocaya kesti. Yeni Malatyaspor maçındaki kadro tercihini eleştiren yöneticilerin sözleri Fatih Terim'in kulağına gitti.

MAÇ SONRASI AYRILIK SİNYALİ

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son haftaya kadar sürdü. Mutlu sona Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş ulaştı. Aynı puanda olan Galatasaray ise şampiyonluğu averaj farkıyla kaçırdı. Bu sezon gerek yaşadığı sakatlıklar, aldığı cezalar ve yönetim ile arası bir türlü barışmayan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim maç sonrasında ayrılık sinyalleri vermişti. Terim, 'sözümü tuttum, sözleşmem 31 Mayıs'ta sona eriyor' demişti.

"İLK YARIYI HEBA ETTİK"

Skorer'in haberine göre; Türk Telekom Stadı'ndaki protokol tribününde, daha maç başlamadan eleştirilerin başladığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim'in Mustafa Muhammed yerine Halil Dervişoğlu ile başlamasını doğru bulmayan idarecilerin, bir diğer tepkisinin de Arda Turan ve Emre Akbaba ile ilgili olduğu bildirildi. Sarı-kırmızılıların, "Bu maça böyle bir kadro ile mi çıkılır!" şeklindeki sözleri tribünde bulunan ve hocaya destek verenleri rahatsız etti. Maç sonunda da aynı isimlerin, "İlk yarıyı heba ettik. 45 dakikada 1-2 tane atsak belki de şampiyonduk" dedikleri öğrenildi.

TEPKİLER TERİM'İN KULAĞINA GİTTİ

Söz konusu tepkilerden, teknik direktör Fatih Terim'in de haberdar olduğu ve bu durumdan dolayı moralinin bozulduğu belirtildi. Terim, Yeni Malatyaspor maçında devreyi 1-0 geride kapatırken, ikinci yarıya Yedlin'in yerine Şener, Arda Turan'ın yerine Muhammed ve Emre Akbaba'nın yerine ise Kerem Aktürkoğlu'nu alarak başlamıştı. Sarı-kırmızılılar maçı 3-1 çevirmesine karşın bu sonuç şampiyonluk için yeterli olmamıştı.

Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Fatih Terim, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (6)
  • Rüstem Erol: Bende yönetim ile aynı fikir'deyim. Santforsuz çıktı. Halil ile Kerem'in birlikte oynadığı maçlarda ne kadar uyumlu olduklarını seyrettim ve bu maçta Malatya sporun kapanacağını hesap etmiş olsaydı bu ikiliyi bozmaz idi. Çünkü kapalı savunmayı açmanın tek yolu çalımlarla ve verkaclarla ceza sahasına girmek ile mümkün olacağını bildiği halde. Ve Muhammed Mustafa'nın da İlk 11 de olması gerekirken otutturdu. Kısacası şampiyon olmak istemedi. Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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