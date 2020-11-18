Galaxy akıllı telefon ve tabletler "Android Enterprise Recommended" programına dahil oluyor - Son Dakika

Galaxy akıllı telefon ve tabletler "Android Enterprise Recommended" programına dahil oluyor

18.11.2020 10:27
Galaxy akıllı telefon ve tabletler

Samsung, Google ile sürdürdüğü uzun soluklu ortaklık kapsamında, "Android Enterprise Recommended" programına dahil olacağını duyurdu.

Samsung, Google ile sürdürdüğü uzun soluklu ortaklık kapsamında, "Android Enterprise Recommended" programına dahil olacağını duyurdu.

Samsung Electronics tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsung'un bu programa dahil olmasıyla birlikte, Samsung cihazlarının Google tarafından işletmelere tavsiye edilen yazılım ve donanım gereksinimlerini karşıladığı ve hatta bunları karşılamanın ötesine geçtiği bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil İletişim İşi Küresel Mobil B2B Ekibi Başkan Yardımcısı KC Choi, Samsung olarak özelleştirilebilir donanım, yönetimi kolay yazılım ve uçtan uca güvenlik içeren, sektöre öncülük eden bir hizmet sunduklarını belirterek, "kurumsal müşterilerimizin, işletmelerini dijital çağa ayak uyduracak şekilde modernleştirmelerini destekliyoruz. Android Enterprise Recommended programına katılarak kurumsal müşterilerimizin, Google'ın güvenlik, üretkenlik ve esneklik standartlarını karşılamalarını ve hatta bu standartların ötesine geçerek, çalışanlarını koruyan, etkileşimde kalmalarını sağlayan ve operasyonel verimliliği artıran bir mobil deneyim oluşturmalarını kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Google Android Enterprise Genel Müdürü David Still, "İşletmelere çok iyi mobil deneyimler sunmak için uzun süredir devam eden ortaklığımızın üzerine inşa edilen Android Enterprise Recommended programına, Samsung Galaxy akıllı telefonlarını ve tabletlerini dahil etmek bize heyecan veriyor. Samsung'un programa katılımı, Google müşterilerinin üst düzey güvenlik, verimlilik ve üretkenlik sunan cihazlara erişmesini sağlıyor; gelecekte de Samsung ile birlikte daha fazlasını yapmayı umut ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"Kurumsal işletmelere sağlayabileceği faydaların bir diğer göstergesi"

SAP SE Android Deneyimi Başkanı Christian Lohde, SAP'ın, çalışanların üretkenliğini ve genel refahını iyileştirmede mobil teknolojinin olumlu etkisini anlayan ilk şirketlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Samsung'un mobil kurumsal çözümleri, cihazları kolayca entegre etmek ve işletmemizin her zaman çalışır durumda olmasını sağlamak üzere kendi altyapımız dahilinde çalışmamıza olanak tanıyor. Android Enterprise Recommended programına dahil olması Samsung'un kurumsal işletmelere sağlayabileceği faydaların bir diğer göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Centrica Mobil Telekomünikasyon Başkanı Andy Warren da konuyla ilgili, "Centrica olarak müşterilerimiz için mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak için mobil iş gücüne güveniyoruz. Samsung, mobil filomuzun çevrimiçi kalmasını ve bugün işletmeyi etkileyen en son tehditlere karşı korunmasını sağlıyor; Android Enterprise Recommended programına dahil edildikten sonra daha fazla Samsung ürünü kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." yorumunu yaptı.

Galaxy S20, Galaxy Note20, Galaxy Tab S7 | S7 + gibi Android 11 ve üst sürümlerine sahip Galaxy cihazları ve XCover Pro'yu içeren dayanıklı cihazlar, Android Enterprise Recommended programının bir parçası haline gelecek. Bu sayede, müşterilere Google'ın standart gereksinimlerini karşılayan daha fazla seçenek sunulmasının yanı sıra işletmeler için sürekli cihaz performansı ve kullanıcı deneyimi sağlanmış olacak. Google ve Samsung, her yerdeki kurumsal müşterilerin dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için sınırları birlikte zorlamaya ve müşterilere mümkün olan en iyi deneyimleri sunmaya devam edecek.

Samsung ve Google, çok uzun zamandır işletmelere mümkün olan en iyi ve en güvenli mobil deneyimini sunmak amacıyla yakın bir iş birliği içinde çalışıyor. İki şirket, işletmelerin günümüzde karşılaştığı en acil zorlukları çözüme kavuşturmak, üretkenliği devam ettirmek, iş gücünü korumak ve esneklik sunmak amacıyla yaklaşık on yıl önce güçlerini birleştirdi.

Samsung, Android, Google, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Galaxy akıllı telefon ve tabletler 'Android Enterprise Recommended' programına dahil oluyor - Son Dakika Ekonomi


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