Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada - Son Dakika
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Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada

Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada

Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla vurarak öldüren öğrencinin olayı gerçekleştirmek için liseye silahla geliş ve gidişi güvenlik kamerasına yansıdı.

07.05.2024 20:52
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde okul müdürünü öldüren öğrencinin liseye giriş ve çıkış anlarını güvenlik kamerası kaydetti.

OKUL MÜDÜRÜNDEN ACI HABER GELDİ

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu 74 yaşındaki okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla ateş etti. Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

EMNİYETTEKİ SORGUSU SÜRÜYOR

Olayın ardından kaçan şüpheli öğrenci polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Okul müdürünü vuran öğrencinin ise, olayı gerçekleştirmek için lise silahla geliş ve gidiş anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğrencinin soğukkanlı olduğu, cinayetten önce arkadaşlarıyla selamlaşıp sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada
Kaynak: İHA

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