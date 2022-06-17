Galerici cinayetinde 2 sanığa müebbet istemi

ANTALYA'da kiraladıkları araç bozulunca kendilerine yeni araç verilmediğini iddia edip galerici Mesut Bağdınlı'yı (49) tabancayla öldürdükleri suçlamasıyla tutuklanan Umut Denizhan ve Baran Araç hakkında ömür boyu, Yusuf Mert Avlar hakkında ise 'suç delillerini karartma' suçundan 5 yıla kadar hapis istendi.

Olay, 9 Haziran'da Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Bağdınlı'nın galerisine giden Umut Denizhan, kiraladığı aracın arızalandığını belirterek yenisini istedi. Galeride çalışan Deniz S., bir süre önce de aynı taleple gelip aracı değiştiren Denizhan'a bu kez olumsuz yanıt verdi. Deniz S. en son bozulan araçta 4 bin 800 lira masraf olduğunu belirterek parayı da istedi. Umut Denizhan, parayı ödemeyeceğini söyleyince, çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Galeridekiler araya girip tarafları ayırdı. Umut Denizhan ile arkadaşı Baran Araç ve Yusuf Mert Avlar, olaydan bir süre sonra trafikte Mesut Bağdınlı ve Deniz S. ile 2 kişinin daha içinde bulunduğu araca ateş etti. Saldırıda yaralanan Bağdınlı kurtarılamadı. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

CUMHURİYET SAVCISI MÜTALAASINI AÇIKLADI4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Umut Denizhan, Baran Araç ve Yusuf Mert Avlar, SEGBİS'le katıldı. Şikayetçiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Baran Araç ve Umut Denizhan hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, Yusuf Mert Avlar hakkında ise 'suç delillerini karartma' suçundan 5 yıla kadar hapis talep etti. Savcı sanıklardan Baran Araç ve Umut Denizhan'ın ayrıca 'tehdit' suçundan cezalandırılmasını ve bu suçtan cezaların dörtte 3 oranında artırılmasını istedi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilip duruşma ertelendi.