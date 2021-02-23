Gara'da vatandaşlarımızı şehit eden hainlerin korkunç itirafları ortaya çıktı: İnfaz talimatı verildi - Son Dakika

Gara'da vatandaşlarımızı şehit eden hainlerin korkunç itirafları ortaya çıktı: İnfaz talimatı verildi

23.02.2021 20:18

Gara'da yakalanan 2 PKK'lı terörist Doğan Passel ve Osman Acer'in ifadeleri ortaya çıktı. Gara'da şehit edilen 13 vatandaş için 'öldürün' talimatı verildiğini itiraf eden teröristlerden, "Bombalama olmadı infaz talimatı verildi" ifadelerini kullandı.

Gara'da teslim olan 2 PKK'lı teröristin ifadesi ortaya çıktı. Gara'da katledilen 13 vatandaşın şehit edilmesi talimatı verildiğini itiraf eden teröristlerden biri, "Bombalama olmadı infaz talimatı verildi. Askeri kafasından vurulmuş halde gördüm." dedi.

"REHİNELERİ ÖLDÜRÜN"

Teröristlerden Osman Acer, 2012'de PKK'ya katıldığını 2020 yılında Gara'ya atandığını ifade ederek, "Cezaevine düzenlemem yapıldı. Eğer operasyon olursa destek kuvvet gelemezse rehineleri infaz edin öldürün talimatı geldi. Tüm rehineleri öldürme talimatı vermişti." dedi.

10 Şubat 2021'de operasyonun başladığını ifade eden terörist, "Operasyon başlayınca mağaraya geldiler, tutuklu esirlerin yanına gidip hepsini öldürdüler. Çatışmalar devam etti. Birkaç gün böyle sürdü. Daha sonra Doğan Gençel teslim olunca ben de teslim oldum" ifadelerini kullandı.

Gara'da vatandaşlarımızı şehit eden hainlerin korkunç itirafları ortaya çıktı

"HİÇBİRİ SAĞ GİTMEMELİ"

Teröristlerden Doğan Gençel ise, örgüte 2014'te katıldığını belirterek, "Gara'da Brüsk mağarasında tutukluların yanındaydık. 8 kişiydik. Tünel uzun olduğu için zikzaklı olduğu için görünmüyordu. Yani orada saat yediye kadar bekledik ve kamelyaya geçtik. Yerde esirlerin kafalarına sıkılmış olduğunu ve öldürüldüğünü gördük." dedi.

Terörist söz konusu olayın ardından dışarı çıkarak Türk askerlerine teslim olduğunu belirtti.

Esirlerin olası bir operasyonda öldürülmesi için talimat aldıklarını belirten terörist, "Buraya operasyon olursa esirlerin hiçbiri sağ gitmemeli ailelerine teslim olmamalı'... Bu şekilde talimat verdiğini duymuştum. Onları öldürün diye duymuştum kulaklarımla." şeklinde konuştu.

Gara'da vatandaşlarımızı şehit eden hainlerin korkunç itirafları ortaya çıktı: İnfaz talimatı verildi

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Son Dakika Güncel Gara'da vatandaşlarımızı şehit eden hainlerin korkunç itirafları ortaya çıktı: İnfaz talimatı verildi - Son Dakika


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