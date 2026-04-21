Garanti BBVA ve MASFED iş birliği ile 2. el taşıt finansmanında dijital ve anında çözümler

21.04.2026 13:37
Garanti BBVA, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, federasyona bağlı yaklaşık 100 bin 2. el motorlu araç satıcısına özel finansman çözümleri sunmaya başladı. Garanti BBVA’nın 2. El Dijital taşıt kredisi, hızlı limit ve anında kredi imkanlarıyla sektörde finansmana erişim kolaylaşırken, müşteri deneyiminde yeni bir döneme giriliyor.

Türkiye’de otomotiv sektöründe tüketicilerin anlık, kolay ve şubeye gitmeden tamamlanabilen finansman çözümlerine talebi artıyor, 2. el otomobil satışı açısından da nakit akışını güçlendiren ve satış süreçlerini hızlandıran çözümler öne çıkıyor. Bu doğrultuda Garanti BBVA, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, federasyona bağlı 100 bin kadar 2. el motorlu araç satıcısına özel finansman çözümleri sunmaya başladı. İş birliği ile birlikte sunulan 2. el dijital taşıt kredisi ile, hızlı limit ve anında kredi imkanları sayesinde, müşteriler bayiden hiç çıkmadan kredi süreçlerini hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor.

Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, yeni iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: “Taşıt finansmanında müşteri beklentileri hız, kolaylık ve dijital deneyim ekseninde yeniden şekilleniyor. Biz de bu dönüşümü yakından takip ederek, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu finansmana doğru anda ve doğru kanaldan ulaşabilmesini sağlıyoruz. MASFED ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, 2. el satışlar yapan bayilerde anında kredi ve 2. el dijital taşıt kredisi çözümlerimizle süreçleri sadeleştiriyor, müşterilerimize kesintisiz bir deneyim sunuyoruz. Aynı zamanda 2. el motorlu araç satıcılarının iş süreçlerini destekleyerek sektörde daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapı oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç; “Bu işbirliğinin hem sektöre hem de 2. el araç satışlarına kolaylık sağlayacağı noktasından hareketle, tüketicilere artılar getireceğini ve işbirliğimizin başka konularda da avantajlar yaratacağını inanıyorum. Bu avantajlardan, MASFED’e bağlı yetki belgesi sahibi yaklaşık 100 bin motorlu araç satıcısı faydalanabiliyor ve isteyen yetki belgesi sahibi işletmeler bir tuşla stok finansmanına ulaşabiliyor,” dedi.

Satış süreçlerine hız kazandırıyor

Garanti BBVA’nın güçlü finansal altyapısı ve gelişmiş dijital bankacılık çözümleriyle desteklenen bu özel 2. el taşıt finansman modeli, hem müşteri deneyimini iyileştiriyor hem de MASFED’e bağlı 2. el motorlu araç satıcılarının satış süreçlerine hız kazandırarak operasyonel verimliliği artırıyor. 

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 13:48:41. #7.12#
