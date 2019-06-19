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GAÜN'de Mursi için gıyabında cenaze namazı

16 dakika önce

Çıkarıldığı mahkemede yargılanırken hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yolla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için Gaziantep Üniversitesi'nde gıyabında cenaze namazı kılındı.

GAÜN'de Mursi için gıyabında cenaze namazı, System.String[]
Çıkarıldığı mahkemede yargılanırken hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yolla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için Gaziantep Üniversitesi'nde gıyabında cenaze namazı kılındı.

GAÜN Sani Konukoğlu İlahiyat Fakültesi Mescidi'nde Öğretim Görevlisi İsmail Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazı öncesinde, Öğretim Görevlisi Adil Öztekin Kur'an-ı Kerim okudu. Prof. Dr. Mehmet Akbaş ise yaptığı konuşmada, Muhammed Mursi'nin şehit edildiğini belirterek, "O Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olma gayreti gösteren bir insandı. Şeker hastasıydı. O'nun idam edilerek Müslümanların yanında daha değerli olmasını önlemek için bu yolla şehit ettiler. Biz inanıyoruz ki o şehit edildi. Naaşı, ailesine bile verilmeden defnedildi. Bugün milyonlarca Müslüman 'Bir Muhammed Mursi ölür, binlercesi arkasında. Davan davamızdır' mesajı verdi. Bizim yapmamız gereken şey, O'nun vizyonunu her zaman ve her zeminde yaşamak, yaşatmaktır. ve davasını herkese anlatmaktır" dedi.

Muhammed Mursi için gıyabında kılınan cenaze namazına, GAÜN öğretim üyeleri, öğrenciler ile GAÜN çalışanları katıldı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:24 Kaynak: İHA
Gaziantep Üniversitesi, Muhammed Mursi, Güncel
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