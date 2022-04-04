Gazeteci Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında yaşamını yitirdi! - Son Dakika
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Gazeteci Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında yaşamını yitirdi!

04.04.2022 23:53

Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz Sultangazi'de motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Başta Hürriyet Gazetesi olmak üzere birçok şirkettin kurumsal iletişim departmanında üst düzey yöneticilik yapan Gerz'in ölümü basın camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde saat 15.30 sıralarında yaşanan kazada, edinilen bilgiye göre, Yüksel Çalkam otomobiliyle otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklete çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazanın etkisi ile hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Gerz, bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Farklı mecralarda köşe yazıları ve şiir yazan, Gerz'in ölümünden birkaç saat önce Instagram hesabından bir şiirini paylaştığı ortaya çıktı. Usta gazetecinin, 2019 yılında kaleme aldığı ve 2020 Aralık sayısında, 'Sadece Şiir' dergisinde yayınlanan 'Döndüm Ben' adlı şiirini "Klasik melankoli şiiri ben de yazabiliyorum canım; o kadar da değil" mesajıyla paylaşması yürek burktu.

Gazeteci Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu

RAUF KEMAL GERZ KİMDİR?

Gazeteciliğe 1984 yılında başlayan Gerz, uzun yıllar adliye ve havacılık muhabirliği yaptı. Havacılık sektöründe çeşitli şirketlerde üst düzey kurumsal iletişim yöneticiliği yapan Gerz, aynı zamanda radyo programı da yapıyordu. Motosiklet ve doğa, vazgeçilmez tutkusuydu. Oldukça renkli bir hayata sahip olan Rauf Gerz, gazetecilik ve radyoculuğunun yanı sıra edebiyata da büyük ilgi duyuyordu.

Gazeteci Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında yaşamını yitirdi!
Gazeteci Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında yaşamını yitirdi!
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TEM Otoyolu, Sultangazi, Motosiklet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gazeteci Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında yaşamını yitirdi! - Son Dakika


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