Gazeteci Tufan Türenç, Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

Gazeteci yazar Tufan Türenç, bu sabah Ankara'da hayatını kaybetti. Türenç, Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi görüyordu.

77 yaşında vefat eden gazeteci yazar Tufan Türenç'in ölüm haberini Türk Basın Konseyi Yüksek Kurul üyesi Doğan Satmış, sosyal medya hesabından duyurdu. Doğan Satmış, "Bu bayram günü çok üzücü bir haber vereceğim. Büyüğümüz, duayen gazeteci ve sevgili ağabeyim Tufan Türenç'i kaybettik. Allah rahmet etsin. Eşi Basın Konseyi Başkanı Tufan Türenç'e ve ailesine başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Mekanı cennet olsun" dedi.

TUFAN TÜRENÇ KİMDİR?

Tufan Türenç, 1945 yılında Bursa'nın Yenişehir semtinde dünyaya geldi. 1964'te İstanbul'daki Saint Benoit Fransız Lisesi'ni bitiren Tufan Türenç, Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 1968'de Milliyet gazetesinde gazeteciliğe başladı. 18 yıl boyunca Milliyet'te çalışan Tufan Türenç, 1986'da Milliyet'ten ayrıldı ve Güneş gazetesine geçti. İki yıl sonra, 1988'de Hürriyet'e geçen Türenç, yazı işleri müdürü olarak görev yaptı.