Gazeteci Tufan Türenç, Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Gazeteci Tufan Türenç, Yaşamını Yitirdi

23.04.2022 13:13
Gazeteci Tufan Türenç, Yaşamını Yitirdi

Gazeteci yazar Tufan Türenç, bu sabah Ankara'da hayatını kaybetti. Türenç, Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi görüyordu.

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Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi

Başkent Üniversitesi, Tufan Türenç, Ankara, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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