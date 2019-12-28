Gaziantep Basketbol: 90 - Bahçeşehir Koleji: 92 - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol: 90 - Bahçeşehir Koleji: 92 - Son Dakika Spor

Gaziantep Basketbol: 90 - Bahçeşehir Koleji: 92

6 saat önce

Salon: ŞahinbeyHakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Alper ÖzgökGaziantep Basketbol: Crawford 12, Orhan Haciyeva 10, Buva 33, İsmail Cem Ulusoy 8, Rich 16, Vasiliauskas 6, Jelovac 5, Erol Can Çinko, Metehan AkyelBahçeşehir Koleji: Golden 34, Altan Erol, Hardy 9, Hadi Özdemir 2, Johnson 17,...

Gaziantep Basketbol: 90 - Bahçeşehir Koleji: 92, System.String[]

Salon: Şahinbey


Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Alper Özgök


Gaziantep Basketbol: Crawford 12, Orhan Haciyeva 10, Buva 33, İsmail Cem Ulusoy 8, Rich 16, Vasiliauskas 6, Jelovac 5, Erol Can Çinko, Metehan Akyel


Bahçeşehir Koleji: Golden 34, Altan Erol, Hardy 9, Hadi Özdemir 2, Johnson 17, Can Altıntığ 6, Mathiang 3, Thomas Akyazılı 2, Clark 17, Muhammed Doğan Şenli 2


1. Periyot: 17-17


Devre: 36-45


3. Periyot: 60-65


Normal süre: 79-79


5 Faulle Çıkanlar: 39.50 Rich (Gaziantep Basketbol), 40.55 Clark (Bahçeşehir Koleji)


Deplasmanda bu sezon ilk kez kazanan Bahçeşehir Koleji, galibiyet sayısını 4'e yükseltirken, Gaziantep Basketbol ise 9. kez mağlup oldu.


Karşılaşmasının ilk periyodu karşılıklı basketlerle 17-17 berabere tamamlandı. İkinci yarı etkisini arttıran konuk takım arka arkaya bulduğu sayılarla soyunma odasına 9 farkla önde girdi (36-45). Üçüncü periyotta etkin oyunu sürdüren Bahçeşehir Koleji, periyodu 65-60 önde tamamladı.


Son periyotta hücumda etkili oyun sergileyen ev sahibi takım, karşılaşmanın son saniyelerine 79-77 önde girdi.


Bahçeşehir Koleji, bitime 1 saniye kala Clark'ın basketiyle 79-79 beraberliği yakaladı ve karşılaşma uzatmaya gitti.


Uzatma bölümünde hızlı hücumlarla basketler üreten Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol'u 92-90 mağlup etti.


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Yener Yılmaz, Gaziantep, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:51 
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