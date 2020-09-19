Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Gaziantep FK, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenilerek taraftarını üzen Gaziantep temsilcisi, sahasındaki ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
Öte yandan sakatlığı geçen Alin Tosca'nın bu karşılaşmada görev alabileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:27 - Kaynak: AA
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