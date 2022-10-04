Son dakika haberleri! GAZİANTEP'TE TIR DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! GAZİANTEP'TE TIR DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ YARALI

04.10.2022 15:02

Son dakika haberler: GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, bariyerlere çarparak devrilen TIR'ın sürücüsü Feyzullah Tokat (55) yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, bariyerlere çarparak devrilen TIR'ın sürücüsü Feyzullah Tokat (55) yaralandı. TIR'dan yola saçılan 5 ton gıda malzemesi ise görevlilerce toplandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Nurdağı yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Feyzullah Tokat yönetimindeki 54 AAT 513 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan Tokat'ı İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tokat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. TIR'dan yola saçılan 5 ton gıda malzemesi ise görevliler tarafından toplandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Gaziantep, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! GAZİANTEP'TE TIR DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! GAZİANTEP'TE TIR DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ YARALI - Son Dakika
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