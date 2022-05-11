Gaziantep'te 134 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 134 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

11.05.2022 12:44

Gaziantep'te 134 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 134 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Gaziantep'te 134 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 134 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi. KOM ekipleri, operasyon sırasında iş yerinde yapılan aramalarda 134 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te 134 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Gaziantep'te 134 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Gaziantep'te 134 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Gaziantep'te 134 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 134 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika


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