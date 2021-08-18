GAZİANTEP'TE 14 BİN YENİ KONUT YAPILACAK - Son Dakika

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yaşayanların ev sahibi olması amacıyla 14 bin yeni konut yapılacak.

14 bin yeni konut yapımına yönelik projeye ilişkin düzenlenen toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekillerin Nejat Koçer, Derya Bakbak ile belediye Genel Sekreteri Sezer Cihan katıldı.

Toplantıda; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TOKİ ve özel sektör iş birliğinde, kentin 3 ayrı noktasında konut yapılacağı açıklandı. Kentte çalışan işçi, memur ve emekli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olması hedeflenen proje kapsamında, 15 Eylül'de ön talepler toplanmaya başlanacağı ve binaların 2 yılda bitirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

'KİRA VE KONUT SATIŞLARINDA FİYATLARI AŞAĞI ÇEKMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Kentin 3 ayrı noktasına yapılacak konutlar ile kentteki kira ve konut şatışlarındaki fiyatları aşağı çekmeyi amaçladıklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Arsa maliyetini aşağı çekecek ve bir yıllık zaman kaybını önleyecek bu projeyi iki yılda bitirme şartı arayacağız. Arsanın alınarak rant elde edilmesinin önüne geçilecek. Bürokratik işlemlerinin büyükşehir tarafından yapıldığı, ruhsatlı ve iki yılda da konut yapma şartını getirdiğimiz bir sistemi hayata geçiriyoruz. İstenilen sürede bunun yapılması şart. Aksi taktirde sorumlular sistemin dışında kalır. Bunun yanı sıra kira ve konut fiyatlarını aşağı çekmek için arsa maliyetlerinin hepsini biz göğüslüyoruz dedi.

'GECEKONDULAŞMANIN İLERLEMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN TEDBİRLER ALDIK'

Gecekondulaşmanın ilerlemesini önlemek için tedbirler aldıklarını belirten Fatma Şahin şunları söyledi

Bütün şehirlere bakıldığında 1950 yıllarında iç göç ve akabinde sanayi şehirleriyle başlayan göçten kaynaklı olarak hızlı kentleşme gibi temel sorunla karşı karşıya kaldık. Burada iki husus var. Bir tanesi kentsel dönüşümle mevcut yapıları önlemek. İkincisi de gecekondulaşmanın ilerlemesini önlemek, tedbir almak. Bununla alakalı imar master planından çıkan sonucun gereğini yapmak. Çünkü master planlarından çıkan sonuçları somutlaştırmak çok önemli. Master planında gördüğümüz şudur ki şehrimiz olağanüstü yoğun bir şehir. Bunun için yaptığımız çalışmalardan Kuzeyşehir, bizim dönemimizde hayata geçti. 50 bin kişinin yaşayacağı yeni yaşam alanını vatandaşın hizmetine soktuk.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açıklamalarının ardından Genel Sekreter Sezer Cihan proje ile ilgili sunum yaparak bilgi verdi.