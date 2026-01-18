Gaziantep\'te 2025 Rekoru: 3 Milyon Turist Hedefi

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2025 yılında turizm tarihinde tüm zamanların rekorunu kıran Gaziantep, bu yıl 3 milyon turist ağırlamayı hedefliyor.

Dünyanın en eski ve en kadim 10 şehri arasında yer alan, Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere Dülük ve Zeugma Antik Kenti, Rumkale ile Yesemek Açık Hava Müzesi gibi önemli tarihi kalıntılarının yanı sıra gastronomi dalında UNESCO'nun "Fark Oluşturan Şehirler" ağına girerek önemli bir turizm potansiyeline sahip olan Gaziantep, 2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında da ziyaretçilerini bekliyor.

500 çeşit yemeğiyle zengin mutfak kültürüne sahip, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Gaziantep, tarihi mekanları, çarşıları ve müzeleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor.

Tarihi, kültürü, gastronomisi ve müze turizmiyle öne çıkan Gaziantep'te 2025 yılında turizm patlaması yaşandı. Geçtiğimiz yıl son 20 yılın turist rekorunun kırıldığı Gaziantep'te turizm hareketliliği esnafın da yüzünü güldürdü.

Ziyaretçilerine çeşitli turizm imkanları sunan, tarih, kültür ve gastronomi yolculuğu yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez adreslerinden olan Gaziantep, dünyaca ünlü tarihçilerin ve arkeologların uğrak noktası oldu. Hem kültür turizmi hem de gastronomi turizmi açısından bölgenin lokomotifi olan Gaziantep, misafirlerini en iyi şekilde ağırlıyor.

Gaziantep 2025'te turist rekoru kırdı

Yılın her döneminde turist hareketliliğinin yaşandığı Gaziantep'i 2025 yılında 1,6 milyonu konaklamalı olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Türkiye'nin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli turizm merkezleri arasına girmeyi başaran Gaziantep, 2024 yılında olduğu gibi 2025'te de turist rekoru kırdı.

UNESCO'nun gastronomi ve kültürel değerlerini tescillediği şehirlerden Gaziantep, tarihi yapılarıyla ve gastronomisiyle öne çıkarak turizmin en önemli cazibe merkezlerinden olmayı başardığı için turistler tarafından tercih edilen illerin başında geliyor.

Tarihi ve kültürel mekanları, gastronomideki ünü, müzeleriyle ve kültür turizmindeki potansiyelinden dolayı yerli ve yabancı turistlerin tatil rotasındaki ilk şehir olan Gaziantep, gezilerini unutulmaz hale dönüştürmek isteyenlerin ağırlandığı şehir oldu.

Gaziantep'i gezerken keyif dolu anlar yaşadılar

Turistlerin uğrak mekanı haline gelen Gaziantep'i ziyaret eden yerli ve yabacı turistler, kentin tarihi mekanlarına, müzelerine, çarşılarına ve birbirinden lezzetli yemeklerine hayran kalıyor. Tarihi cami, han, hamam, bedesten ve çarşıların bulunduğu Gaziantep'i ziyaret edenler, şehri adım adım gezerken keyif dolu anlar yaşıyor.

Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın da dördüncü en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı ile kentteki diğer müzelerin yanı sıra kentin en eski çarşısı olan tarihi Almacı Pazarı, Bakırcılar Çarşısı, Zincirli Bedesten ve hanlar, en çok ziyaret edilen mekanlar arasında yer aldı.

Son yıllarda turizm alanında ciddi bir canlanmanın yaşandığı Gaziantep'i ziyaret eden turistler, kentin lezzetlerine de hayran kaldı. Avrupa Birliği tarafından tescillenen baklava, fıstık ezmesi, lahmacun ve menengiç kahvesi başta olmak üzere Antep fıstığı, katmer, beyran ve onlarca çeşit kebabının yanı sıra kentin 108 tescilli lezzeti ile kente özgü yöresel yemekleri tatma fırsatı bulan turistler, yaptıkları alışverişle kent ekonomisine büyük katkı sağladı.

Turist hareketliliği esnafın yüzünü güldürdü

Turist yoğunluğunun tüm mevsimlere yayıldığı Gaziantep'teki turist hareketliliği esnafın da yüzünü güldürdü.

Özellikle Antep fıstığı, kurutmalık sebze, baharat ve salça gibi doğal ve yöresel ürünlerin satıldığı tarihi Almacı Pazarı ile hediyelik ve bakır mutfak eşyaların göz kamaştırdığı Bakırcılar Çarşısı en çok gezilen ve alış veriş yapılan çarşılar arasında yer aldı.

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, gastronomi, tarih ve kültür turizmindeki potansiyelini harekete geçiren Gaziantep'in 2 milyon turist hedefini tutturduğunu ve yeni yılda da 3 milyon turiste ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

"Turist yoğunluğu kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor"

Tanıtım faaliyetlerinin de katkısıyla Gaziantep'in turizmdeki hedefini yakaladığını ve yeni yılda da çok iddialı olduklarını belirten Açık, "2025 yılında turist rekoru kırdık. Önceki yıllara göre Gaziantep'teki bu turist yoğunluğunu inşallah 2026 yılında da bekliyoruz. 2025 yılındaki turist rekorunu 2026 yılında inşallah ikiye katlarız. Çünkü Gaziantep'i çok iyi anlattığımıza ve tanıttığımıza inanıyorum. Kurumlar, yerel yönetimler ve esnaf olarak el ele verdiğimizi ve Gaziantep'i çok iyi tanıttığımıza inanıyorum. Bu tanıtımın da meyvelerini almaya başladık. Söz konusu Gaziantep olunca hepimiz birleşiyoruz. Bundan dolayı Gaziantepli olmak ayrıcalıklıdır. Bu birlik, beraberlik ve misafirperverlik de turisti Gaziantep'e çekiyor. Esnaf olarak şehrimize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası tarihi Gaziantep Kalesi bölgesi, Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı gibi çarşılarımızda ağırlıyoruz. Turistlerimiz bu bölgede bakır, sedef kakma, hediyelik eşya, baklava, Antep fıtığı ve katmer gibi şehrimizin ürünlerine büyük ilgi gösteriyor. Turist yoğunluğu bölgedeki esnafa yaradığı gibi kent ekonomisine de büyük katkı sağlıyor" dedi.

"Herkesi Gaziantep'e bekliyoruz"

Tarihi Almacı Pazarı esnafından Mihriban Kaya ise, "2025 yılı bizim için yoğun, güzel ve çok keyifli geçti. 2026 yılında da aynı turist yoğunluğunu bekliyoruz. Misafirlerimizi bu yılda Gaziantep'e ve bu güzel şehrin lezzetlerini tatmaya bekliyoruz. 2025 yılında baklavamız, fıstığımız ve menengiç kahvemiz başta olmak üzere diğer lezzetlerimizin tadına baktılar. Gaziantep'i güzel bir şekilde gezdiler ve bizde misafirlerimizi güzel bir şekilde ağırladık. Bu yılda herkesi Gaziantep'e bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çıkın çıkın Gaziantep'e gelin"

2025 yılında turist rekoru kırdıklarını belirten Fatih Özsefil de, "2026 yılında herkesi Gaziantep'e bekliyoruz. Gaziantep'e gelsinler, Gaziantep'in tarihi çarşılarını, müzelerini, tarihi mekanlarını ve dükkanlarını gezsinler. Bu yılda turistlerin Gaziantep'e akın akın gelmesini bekliyoruz. Gaziantep'in birbirinden lezzetli ürünlerini almalarını bekliyoruz. 'Çıkın çıkın Gaziantep'e gelin' diyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP